La decima tappa del Tour de France 2026 si svolge tra Aurillac e Le Lioran, con partenza dopo il giorno di riposo. La frazione include sette Gran Premi della Montagna, rendendola una delle più impegnative di questa edizione. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, così come la copertura televisiva. Sono attesi favoriti tra i velocisti e gli scalatori, considerando le caratteristiche del percorso.

Torna la Grande Boucle dopo il giorno di riposo. In scena la decima tappa: Aurillac-Le Lioran, frazione veramente interessante con ben sette GPM da percorrere. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Prima parte pianeggiante, con anche il traguardo volante posto dopo 25 chilometri. Da lì in poi iniziano le salite e saranno tantissime. Côte de Pailherols (3 chilometri al 7,2 %); Col de la Griffoul (5,9 chilometri al 6,7%); Col de Prat de Bouc (3,1 chilometri al 6,5%); Côte de Murat(5,2 chilometri al 5,3%). La parte finale del percorso presenta in rapida successione il Puy Mary – Pas de Peyrol (7,8 chilometri al 6%) il Col du Pertus (4,4 chilometri all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Aurillac-Le Lioran: orari, tv, favoriti. Ben 7 GPM!

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