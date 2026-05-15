Temporali e grandine sul weekend ma dalla prossima settimana cambia tutto | le previsioni

Nel corso del fine settimana si prevedono piogge diffuse, temporali e grandinate che interesseranno varie regioni italiane. In alcune zone si segnala anche la possibilità di neve in quota. Le temperature saranno inferiori rispetto alla media tipica di questo periodo dell’anno, contribuendo a un clima più fresco e variabile. Le condizioni meteo resteranno instabili per tutto il weekend, con cambiamenti che si aspettano a partire dalla prossima settimana.

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