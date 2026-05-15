Temporali e grandine sul weekend ma dalla prossima settimana cambia tutto | le previsioni

Da periodicodaily.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del fine settimana si prevedono piogge diffuse, temporali e grandinate che interesseranno varie regioni italiane. In alcune zone si segnala anche la possibilità di neve in quota. Le temperature saranno inferiori rispetto alla media tipica di questo periodo dell’anno, contribuendo a un clima più fresco e variabile. Le condizioni meteo resteranno instabili per tutto il weekend, con cambiamenti che si aspettano a partire dalla prossima settimana.

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(Adnkronos) – Pioggia, temporali, grandinate e anche neve in montagna. Il terzo weekend di maggio si presenta all'insegna del maltempo e di temperature decisamente al di sotto della media del periodo su gran parte dell'Italia. Ma già da lunedì con la risalita dell'anticiclone si potrebbe intravvedere una prova generale d'estate.  "Ci aspetta un weekend movimentato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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