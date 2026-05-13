Maltempo in Toscana | tempesta di pioggia e vento scatta allerta gialla giovedì 14 Le zone a rischio

Nella giornata di giovedì 14, la Toscana è stata colpita da forti piogge e raffiche di vento che hanno portato all'attivazione dell'allerta gialla. La sala operativa della Protezione civile regionale ha monitorato le condizioni meteorologiche, segnalando alcune zone a rischio di allagamenti e disagi. Le autorità locali hanno consigliato di prestare attenzione e di evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite dal maltempo.

FIRENZE – Il maltempo continua ad interessare la Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per mareggiate e vento forte dalle ore 12 di domani, giovedì 14 maggio 2026, fino alla mezzanotte su Toscana centro-occidentale, Arcipelago, Valle del Reno e Alto Mugello. Previsti venti fino a 80-100 kmh in Arcipelago, costa centro-settentrionale e Appennino, fino a 40-60 kmh sulle zone del centro-nord della regione, attorno a 40 kmh altrove. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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