Tornano in Duomo a Udine le antiche portelle dell' organo rinascimentale

Notizia in breve

Le portelle dell’organo rinascimentale del Duomo di Udine sono state restaurate e ritornano nella loro posizione originale. Le portelle, realizzate in epoca rinascimentale, erano state temporaneamente rimosse per lavori di conservazione. Il restauro ha permesso di recuperare le superfici e i dettagli decorativi, riporta l’ufficio di tutela dei beni culturali. La riapertura delle portelle è stata accompagnata da un evento pubblico, senza interventi di personaggi istituzionali.