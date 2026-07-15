Tornano in Duomo a Udine le antiche portelle dell' organo rinascimentale
Le portelle dell’organo rinascimentale del Duomo di Udine sono state restaurate e ritornano nella loro posizione originale. Le portelle, realizzate in epoca rinascimentale, erano state temporaneamente rimosse per lavori di conservazione. Il restauro ha permesso di recuperare le superfici e i dettagli decorativi, riporta l’ufficio di tutela dei beni culturali. La riapertura delle portelle è stata accompagnata da un evento pubblico, senza interventi di personaggi istituzionali.
Paolo Ondarza – Città del Vaticano Ci sono opere che, anche quando vengono custodite con cura in un museo, sembrano attendere il momento di tornare nel luogo per il quale erano state concepite. Accade nel Duomo di Udine, dove dopo quasi tre secoli le monumentali portelle dell'organo rinascimentale dipinte da Martino da Udine, detto Pellegrino da San Daniele, ritrovano il loro contesto originario. Non è soltanto la ricollocazione di un capolavoro del Rinascimento friulano, ma la ricomposizione di un legame tra arte, liturgia e memoria ecclesiale. Photo Embed: Una delle portelle dell'organo del Duomo di Udine Un frammento ritrovato... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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Le opere di Pellegrino da San Daniele tornano in Duomo dopo 3 secoli https://cityne.ws/OperePellegrino facebook
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