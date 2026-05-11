A Faenza tornano Le Manfrediane | un weekend tra scherma storica conferenze arte ceramica e antiche casate

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Faenza si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 l’edizione 2026 di “Le Manfrediane”, un evento che coinvolge il centro storico della città con una serie di attività tra cui scherma storica, conferenze, esposizioni di arte ceramica e visite a antiche dimore. La manifestazione si svolge in un contesto che richiama il passato e invita sia i residenti che i visitatori a scoprire le tradizioni locali attraverso diverse iniziative.

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La storia di Faenza torna a vibrare tra le mura del centro storico. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la città ospiterà l’edizione 2026 de “Le Manfrediane”, un evento unico nel suo genere che invita cittadini e turisti a un vero e proprio tuffo nel passato, nella suggestiva cornice.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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