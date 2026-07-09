Terre d’Arezzo | Andrea Trovato suona l’organo antico in Duomo
Oggi si apre il Terre d’Arezzo Music Festival, che durerà fino al 27 agosto. Tra le iniziative in programma, c’è l’esecuzione di un organo antico nel Duomo, con un musicista che suona dal vivo. La manifestazione coinvolge vari luoghi d’arte sia in città che in provincia, offrendo un calendario ricco di concerti e eventi musicali.
Arezzo, 9 luglio 2026 – Parte oggi il Terre d’Arezzo Music Festival in programma fino al 27 agosto attraversando molti luoghi d’arte in città e in provincia. Ad Arezzo oggi alle 21,15 il concerto inaugurale in Cattedrale. Protagonista del concerto sarà Andrea Trovato all’organo rinascimentale. Il Maestro presenterà in prima esecuzione moderna le musiche organistiche di Francesco Feroci; per l’occasione verrà presentata anche la registrazione discografica, la prima realizzata sull’organo della cattedrale. Fra gli appuntamenti della rassegna parallela, l’Arezzo Organ Festival, la Pieve di Santa Maria ospiterà diversi concerti di musica d’organo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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