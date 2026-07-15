Torna l’Elba Book Festival | dal 21 al 24 luglio 2026 la kermesse dei Naviganti

Notizia in breve

Dal 21 al 24 luglio 2026 si svolge l’Elba Book Festival, dedicato ai “Naviganti”. La manifestazione si tiene sull’isola e coinvolge autori, lettori e appassionati di libri. Durante i quattro giorni si svolgono incontri, presentazioni e laboratori, con un focus sulla tematica della scoperta e dell’esplorazione. La kermesse si svolge in diverse location dell’isola, attirando visitatori da fuori regione.