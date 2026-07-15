Torna l’Elba Book Festival | dal 21 al 24 luglio 2026 la kermesse dei Naviganti
Dal 21 al 24 luglio 2026 si svolge l’Elba Book Festival, dedicato ai “Naviganti”. La manifestazione si tiene sull’isola e coinvolge autori, lettori e appassionati di libri. Durante i quattro giorni si svolgono incontri, presentazioni e laboratori, con un focus sulla tematica della scoperta e dell’esplorazione. La kermesse si svolge in diverse location dell’isola, attirando visitatori da fuori regione.
Ogni navigante sa che la vera conquista è uno sguardo rinnovato sul mondo, come un orizzonte oltre gli scogli, non la terra inesplorata a cui ormeggiare. Lo aveva intuito Gulliver, sbarcando su isole fantastiche per raccontare i limiti della sua stessa civiltà. Lo ribadisce ancora una volta Elba Book, dove ogni viaggio si rivela una metafora di confronto senza temere le raffiche del cambiamento. Dal 21 al 24 luglio, nel salotto buono di Rio nell’Elba, torna il festival dedicato all’editoria indipendente e alla salvaguardia della bibliodiversità. La dodicesima edizione della kermesse, insieme alle altre manifestazioni letterarie della Rete Pym, ha scelto come tema “Naviganti”, trasformando una parola remota in un’efficace chiave di lettura del presente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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