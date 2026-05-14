Il ' Libro Possibile' torna a Vieste | dal 21 al 25 luglio al via la XXV edizione del Festival

A Vieste, dal 21 al 25 luglio, si svolge la XXV edizione del festival culturale ‘Il Libro Possibile’. L’evento, alla sua quinta presenza consecutiva in città, prevede incontri, dibattiti, presentazioni di libri e performance dal vivo che si svolgono nelle piazze locali. La manifestazione coinvolge autori e pubblico, trasformando le piazze in un palcoscenico di cultura e confronto. La rassegna si ripete ogni anno, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse zone.

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