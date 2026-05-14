Il ' Libro Possibile' torna a Vieste | dal 21 al 25 luglio al via la XXV edizione del Festival
A Vieste, dal 21 al 25 luglio, si svolge la XXV edizione del festival culturale ‘Il Libro Possibile’. L’evento, alla sua quinta presenza consecutiva in città, prevede incontri, dibattiti, presentazioni di libri e performance dal vivo che si svolgono nelle piazze locali. La manifestazione coinvolge autori e pubblico, trasformando le piazze in un palcoscenico di cultura e confronto. La rassegna si ripete ogni anno, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse zone.
Vieste si prepara ad accogliere per il quinto anno consecutivo ‘Il Libro Possibile’, il grande festival culturale di piazza che dal 21 al 25 luglio animerà le piazze della città con incontri, dibattiti, presentazioni letterarie e performance dal vivo. Giunta al suo venticinquesimo anniversario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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