torna il john fante festival il dio di mio padre xxi edizione dal 20 al 23 agosto 2026 a torricella peligna ch

Il John Fante Festival “Il dio di mio padre” torna a metà agosto 2026 a Torricella Peligna, in provincia di Chieti. La manifestazione si svolgerà dal 20 al 23 agosto, con un’anteprima prevista per il 19 agosto. La XXI edizione è diretta da Giovanna Di Lello e si svolge ogni anno nello stesso periodo. La manifestazione si concentra sull’opera dello scrittore e si svolge nel centro del paese.

Torna il JOHN FANTE FESTIVAL “Il dio di mio padre” XXI edizione 20, 21, 22, 23 agosto 2026 TORRICELLA PELIGNA (CH) Mercoledì 19 agosto anteprima “Aspettando il Festival” Torna dal 20 al 23 agosto il JOHN FANTE FESTIVAL “Il dio di mio padre”, diretto da Giovanna Di Lello, per la sua XXI edizione. La manifestazione, fin dalla prima edizione, è organizzata dal Comune di Torricella Peligna per ricordare e omaggiare lo scrittore americano John Fante (1909-1983), il cui padre Nicola era un muratore originario proprio di questo piccolo paese abruzzese. La vulnerabilità è al centro di questa edizione, tema profondamente radicato nell’opera di John Fante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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