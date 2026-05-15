Dal 20 al 23 maggio la terza edizione del Festival dell’Inclusione a Monte Sant’Angelo
Dal 20 al 23 maggio si svolge a Monte Sant’Angelo la terza edizione del Festival dell’Inclusione. L’evento si concentra su temi come le persone, le relazioni e i diritti, promuovendo un approccio comunitario che valorizza la partecipazione e la cura reciproca. Il festival si intitola “WelFAREdiCOMUNITÀ” e prevede una serie di iniziative volte a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni. L’obiettivo è favorire un confronto aperto sui temi dell’inclusione sociale e della coesione comunitaria.
Un percorso nato per mettere al centro le persone, le relazioni, i diritti, la partecipazione e il valore di una comunità capace di prendersi cura. La prima edizione, dal 10 al 12 aprile 2024, ha messo insieme istituzioni, Università di Foggia, Regione Puglia, ASL, scuole, associazioni, realtà sportive e socio-sanitarie. Tra gli appuntamenti principali: l’Inclusion Fest con laboratori nelle scuole, l’incontro “Per una cultura dell’inclusione”, la presentazione del volume dedicato alla cultura dell’inclusione, la testimonianza della scrittrice Sara Ciafardoni, lo spettacolo teatrale “Io – La rinascita”, il confronto... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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