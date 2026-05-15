Dal 20 al 23 maggio la terza edizione del Festival dell’Inclusione a Monte Sant’Angelo

Dal 20 al 23 maggio si svolge a Monte Sant’Angelo la terza edizione del Festival dell’Inclusione. L’evento si concentra su temi come le persone, le relazioni e i diritti, promuovendo un approccio comunitario che valorizza la partecipazione e la cura reciproca. Il festival si intitola “WelFAREdiCOMUNITÀ” e prevede una serie di iniziative volte a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni. L’obiettivo è favorire un confronto aperto sui temi dell’inclusione sociale e della coesione comunitaria.

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