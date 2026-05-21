Ritorna il Trasimeno Prog Festival dal 20 al 23 agosto a Castiglione del Lago

Dal 20 al 23 agosto, torna il “Trasimeno Prog Festival” a Castiglione del Lago, con eventi previsti nella Rocca Medievale. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della cittadina umbra, coinvolgendo artisti e appassionati di musica progressiva. La location storica ospiterà concerti e incontri, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e artisti. La rassegna rappresenta un appuntamento annuale consolidato, che richiama visitatori e musicisti da diverse regioni.

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