Ritorna il Trasimeno Prog Festival dal 20 al 23 agosto a Castiglione del Lago
Dal 20 al 23 agosto, torna il “Trasimeno Prog Festival” a Castiglione del Lago, con eventi previsti nella Rocca Medievale. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della cittadina umbra, coinvolgendo artisti e appassionati di musica progressiva. La location storica ospiterà concerti e incontri, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e artisti. La rassegna rappresenta un appuntamento annuale consolidato, che richiama visitatori e musicisti da diverse regioni.
di Francesco Cataldo Verrina Il Festival si svolgerà nuovamente nella cornice della Rocca Medievale di Castiglione del Lago. (Castiglione Del Lago) Dallo scorso anno la manifestazione è intitolata alla memoria di Riccardo Regi, musicista e giornalista, figura significativa per la comunità artistica locale. Torna, dal 20 al 23 agosto, l’appuntamento umbro dedicato al progressive rock, giunto alla settima edizione e ormai consolidato nel panorama delle rassegne musicali di settore. L’iniziativa, promossa dall’associazione organizzatrice sin dal 2020 – anno segnato dall’emergenza pandemica che ne vide comunque l’esordio – si svolgerà nuovamente nella cornice della Rocca Medievale di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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