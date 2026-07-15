Il Torino ha svolto due sessioni di allenamento a Pinzolo durante il ritiro estivo, che si concluderà il 25 luglio. La squadra lavora nel terzo giorno di preparazione pre stagionale in Trentino. Secondo il tecnico, l’obiettivo principale è rafforzare l’identità del gruppo prima di concentrarsi su moduli e tattica.

Doppia seduta di allenamento oggi per il Torino, in ritiro a Pinzolo fino al 25 luglio. Il terzo giorno di preparazione pre campionato in Trentino si aprirà con il leitmotiv impresso da mister Ignazio Abate: prima dei moduli e della tattica bisogna costruire l'identità. Dunque, lavoro collettivo per fare crescere il gruppo. Per i granata il primo test sarà sabato alle 17.30 contro ACD Pinzolo Valrendena. Le altre amichevoli in programma sono il 22 luglio con Alcione Milano 1952 e il 25 luglio contro il Cittadella. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Torino in ritiro a Pinzolo, Abate punta su identità del gruppo

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