Il giovane difensore ha iniziato gli allenamenti al centro sportivo del Filadelfia, insieme ai giocatori più esperti, dopo un’annata difficile a Mantova. La società torinese ha deciso di anticipare il rientro in campo rispetto al previsto. L’allenatore valuterà le sue condizioni durante un ritiro a Pinzolo. La preparazione per la prossima stagione è in pieno svolgimento, con il centro sportivo che si riempie di attività quotidiane.

Il giovane difensore ha iniziato i lavori al Filadelfia insieme ai big per mettersi alle spalle un’annata sfortunata a Mantova. Il Torino scalda i motori in vista della prossima stagione e il centro sportivo del Filadelfia si popola giorno dopo giorno. Tra i calciatori che hanno deciso di interrompere in anticipo le vacanze per presentarsi tirati a lucido al raduno c’è anche Come Bianay Balcot. Il terzino destro si è unito a un gruppo già nutrito e composto da elementi di spicco della prima squadra e giovani promesse, all’interno del quale figurano già i nomi di Duván Zapata, Pietro Pellegri, Zakaria Aboukhlal, Faustino Anjorin, Carrascosa e Cacciamani. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Torino, anche Bianay Balcot riparte in anticipo: Abate lo valuterà a Pinzolo

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