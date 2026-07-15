Torino controlli della polizia in Barriera Milano | oltre 200 identificati

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di martedì, la polizia ha effettuato controlli nel quartiere Barriera Milano di Torino, concentrandosi su aree come il Parco Sempione, le Piscine Sempione, l’ex deposito ferroviario e le vie vicine. Durante l’operazione, sono stati identificati oltre 200 persone. L’intervento si è svolto nel pomeriggio e si è protratto fino a sera, coinvolgendo numerosi equipaggi della polizia di Stato.

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Vasta operazione di controllo della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Dal pomeriggio sino a tarda sera di martedì, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Chiuse tutte le direttrici si è proceduto al controllo capillare e all’identificazione dei presenti nella zona, prevalentemente di origine extracomunitaria. Oltre 200 le persone identificate, 11 le persone arrestate (7 per droga, di cui uno per aver ingerito degli ovuli, 2 in esecuzione di ordinanza di custodia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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