Nella giornata di martedì, la polizia ha effettuato controlli nel quartiere Barriera Milano di Torino, concentrandosi su aree come il Parco Sempione, le Piscine Sempione, l’ex deposito ferroviario e le vie vicine. Durante l’operazione, sono stati identificati oltre 200 persone. L’intervento si è svolto nel pomeriggio e si è protratto fino a sera, coinvolgendo numerosi equipaggi della polizia di Stato.

Vasta operazione di controllo della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Dal pomeriggio sino a tarda sera di martedì, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Chiuse tutte le direttrici si è proceduto al controllo capillare e all’identificazione dei presenti nella zona, prevalentemente di origine extracomunitaria. Oltre 200 le persone identificate, 11 le persone arrestate (7 per droga, di cui uno per aver ingerito degli ovuli, 2 in esecuzione di ordinanza di custodia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Torino, controlli della polizia in Barriera Milano: oltre 200 identificati

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20/03/26 - Controlli a tappeto nella zona Barriera Milano a Torino. 4 arresti e 800 identificati

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