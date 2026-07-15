Torino controlli della polizia in Barriera Milano | oltre 200 identificati
Nella giornata di martedì, la polizia ha effettuato controlli nel quartiere Barriera Milano di Torino, concentrandosi su aree come il Parco Sempione, le Piscine Sempione, l’ex deposito ferroviario e le vie vicine. Durante l’operazione, sono stati identificati oltre 200 persone. L’intervento si è svolto nel pomeriggio e si è protratto fino a sera, coinvolgendo numerosi equipaggi della polizia di Stato.
Vasta operazione di controllo della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Dal pomeriggio sino a tarda sera di martedì, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Chiuse tutte le direttrici si è proceduto al controllo capillare e all’identificazione dei presenti nella zona, prevalentemente di origine extracomunitaria. Oltre 200 le persone identificate, 11 le persone arrestate (7 per droga, di cui uno per aver ingerito degli ovuli, 2 in esecuzione di ordinanza di custodia... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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20/03/26 - Controlli a tappeto nella zona Barriera Milano a Torino. 4 arresti e 800 identificati
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C'È VOLUTO UN PO' MA ALLA FINE CE L'ABBIAMO FATTA. Ci troviamo nel quartiere Barriera di Milano precisamente lungo il tratto della via Poggio. Da tempo continuavamo ad insistere con la polizia locale e il comune di Torino, affinché l'ecoisola posta in vi facebook
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