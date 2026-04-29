Oltre 3mila identificati e un avviso orale | il bilancio dei controlli della polizia

Da lecceprima.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una settimana di operazioni nel territorio salentino, la polizia ha identificato oltre 3.000 persone e ha emesso un avviso orale. Sono stati effettuati numerosi controlli straordinari finalizzati a rafforzare la presenza sul territorio e prevenire eventuali reati. Questa attività ha coinvolto diverse zone della provincia e ha portato a risultati concreti nel monitoraggio della sicurezza pubblica.

LECCE – La Polizia ha tracciato il bilancio di una settimana di intensa attività sul territorio salentino, portando a termine una serie di servizi straordinari di controllo volti a incrementare la sicurezza e a prevenire i reati. L’operazione, coordinata dalla questura di Lecce, ha interessato in.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Oltre 1.800 controlli e 600 sanzioni: il bilancio 2025 della polizia metropolitanaDalla tutela ambientale alla sicurezza stradale, fino al contrasto ai reati e alle emergenze: i dati dell’attività.

Sosta selvaggia e veicoli elettrici, il bilancio dei controlli della Polizia LocaleTempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale ha effettuato un’attività di controllo mirata a contrastare la sosta irregolare nell’area compresa tra...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Morbillo. In Bangladesh oltre 19mila casi in un mese. Oms: Rischio nazionale elevato; Lavoro, fino a 5 mesi per trovare uno chef. In Lombardia mancano gli autisti: offerto bonus di 3mila euro; Federico Zampaglione sarà presidente di giuria di Promuovi la tua musica; Pescara capitale del karate e della danza: nel week end due grandi eventi nazionali firmati Csen con oltre 3mila partecipanti.

oltre 3mila identificati eOltre 3mila identificati e un avviso orale: il bilancio dei controlli della poliziaIntensificata la prevenzione tra il capoluogo, specie fra la stazione ferroviaria e i dintorni, e la provincia: sequestri di stupefacenti in città e verifiche su 1.500 veicoli ... lecceprima.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.