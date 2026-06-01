Controlli straordinari della polizia | 125 identificati

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo straordinario sul territorio sestese, la polizia ha identificato 125 persone. L’operazione è stata mirata alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori. Sono state effettuate verifiche su vari punti della città, con particolare attenzione alle zone più frequentate. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati specifici delle verifiche o sulle eventuali denunce. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diverse pattuglie.

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Un servizio straordinario di controllo su tutto il territorio sestese, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori. L’operazione, condotta dal personale del commissariato di via Fiume insieme al reparto Prevenzione crimine Lombardia, ha interessato diverse aree urbane con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza e arginare la microcriminalità. Nel corso delle attività, gli agenti hanno eseguito anche degli accertamenti mirati, di natura amministrativa, presso i locali pubblici della movida. Nel quartiere Torretta e nelle vie adiacenti. Nel corso delle attività sono stati identificate 100 persone e controllati due autoveicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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