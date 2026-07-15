Torino blitz della polizia a Barriera Milano Arrestate 11 persone

Da tv2000.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino, la polizia ha arrestato 11 persone durante un blitz a Barriera Milano. Durante l’operazione sono state sequestrate grandi quantità di diverse droghe.

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A Torino in una vasta operazione delle forze dell’ordine sono state arrestate 11 persone e sequestrate ingenti quantità di diverse droghe. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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