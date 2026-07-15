Torino stretta sullo spaccio a Barriera Milano | 11 arresti

Il 14 luglio a Torino, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione nell’area di Parco Sempione e zone vicine nel quartiere Barriera Milano. Sono stati arrestati 11 persone e sequestrati droga e 21mila pastiglie di Rivotril. L’intervento ha coinvolto diversi equipaggi e si è protratto dal pomeriggio fino a tarda sera, interessando anche le Piscine Sempione, l’ex deposito ferroviario e le vie limitrofe.

Operazione nell’area di Parco Sempione, sequestrate droga e 21mila pastiglie di Rivotril. A Torino, dal pomeriggio fino a tarda sera del 14 luglio, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato l’area di Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano. Chiuse tutte le direttrici di accesso, gli agenti hanno effettuato un controllo capillare della zona, identificando oltre 200 persone. Nel corso dell’operazione sono state arrestate 11 persone e sequestrati 130 grammi di crack, 100 grammi di cocaina, 200 grammi di ketamina, 10 grammi di eroina, 21 grammi di hashish, 4 grammi di Mdma, 4 grammi di anfetamina e 21mila pastiglie di Rivotril. 🔗 Leggi su Laverita.info

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