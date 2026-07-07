La Polizia di Stato ha arrestato nove persone a Tor Bella Monaca durante un blitz contro lo spaccio di droga. I dettagli indicano che le tubature sono state usate come hub per lo smistamento e che alcuni pusher operavano tramite un sistema di consegne a domicilio. L’operazione si è concentrata nelle piazze di spaccio della periferia est della capitale. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli arrestati o sulle modalità specifiche dell’intervento.

Lotta alla droga: con un nuovo “affondo” nelle p iazze di spaccio di Tor Bella Monaca, la Polizia di Stato ha messo a segno altri 9 arresti nel cuore della periferia est della capitale. Al termine dell’operazione, coordinata dal Dirigente del VI Distretto Casilino, sono finiti in manette otto pusher, sorpresi nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, di origini romane, destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria per reati della stessa specie. Blitz della polizia a Tor Bella Monaca, nel cuore dello spaccio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Droga, maxi blitz a Tor Bella Monaca: tubature-hub e pusher “delivery”, ecco come agiva la filiera dello spaccio

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Operazione antidroga della Polizia tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona: cinque arresti e droga

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