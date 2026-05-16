Blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo | 100 carabinieri elicotteri e droni assediano le piazze di spaccio

Nelle ultime ore, un grande intervento dei carabinieri ha coinvolto i quartieri di Tor Bella Monaca e Quarticciolo, situati nella periferia di Roma. Circa 100 militari sono stati impiegati, insieme a elicotteri e droni, in una serie di operazioni nelle piazze di spaccio delle zone. Le forze dell’ordine stanno procedendo con verifiche e controlli nelle aree considerate ad alta densità di attività illecite legate allo spaccio di droga. Le operazioni sono ancora in corso e coinvolgono diverse postazioni nei quartieri.

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