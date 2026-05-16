Blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo | 100 carabinieri elicotteri e droni assediano le piazze di spaccio

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, un grande intervento dei carabinieri ha coinvolto i quartieri di Tor Bella Monaca e Quarticciolo, situati nella periferia di Roma. Circa 100 militari sono stati impiegati, insieme a elicotteri e droni, in una serie di operazioni nelle piazze di spaccio delle zone. Le forze dell’ordine stanno procedendo con verifiche e controlli nelle aree considerate ad alta densità di attività illecite legate allo spaccio di droga. Le operazioni sono ancora in corso e coinvolgono diverse postazioni nei quartieri.

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Un'operazione straordinaria dei carabinieri del comando provinciale di Roma è in corso nei quartieri del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca, due aree della Capitale da tempo nel mirino delle forze dell'ordine per il contrasto allo spaccio di droga e il recupero di condizioni di sicurezza e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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