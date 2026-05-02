Massimo Giletti su Barbara D'Urso fuori da Mediaset | Mai amata la sua tv ma ha sempre funzionato

Massimo Giletti ha commentato la situazione di Barbara D'Urso dopo il suo allontanamento da Mediaset, avvenuto circa tre anni fa. In un'intervista ha dichiarato di non aver mai apprezzato lo stile televisivo della collega, ma ha riconosciuto che comunque la sua presenza in televisione ha sempre riscosso successo. La sua uscita dall’azienda di Cologno Monzese è stata al centro di discussioni nel settore.

Massimo Giletti si espone sul caso Barbara D'Urso fuori da Mediaset, a tre anni dalla sua uscita ufficiale dall'azienda di Cologno: "Non ho mai amato il modo di fare tv di Barbara ma ovunque sia andata ha sempre funzionato". E sulla possibilità di lavorare con Pier Silvio Berlusconi: "Ha rafforzato Mediaset dopo la morte del padre, è un genio della tv. Nella vita, mai dire mai".🔗 Leggi su Fanpage.it

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