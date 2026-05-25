Dopo gli Europei, conclusisi domenica scorsa, il tiro con l’arco internazionale non conosce pausa. Si torna subito a pensare alla Coppa del Mondo, che è pronta a mandare in scena la terza tappa di un 2026 davvero senza respiro. Da Antalya ad Antalya: si rimane in Turchia, esattamente dove si è battagliato e scoccato frecce per le medaglie continentali, questa volta allargando lo spettro degli arcieri che potranno competere fra arco ricurvo e compound. L’Italia, che dagli Europei 2026 si è portata a casa tre medaglie (2 argenti e 1 bronzo), si presenterà nuovamente agguerrita, potendo schierare una formazione composta da 16 elementi: 8 per il ricurvo e 8 per il compound, con le riserve da stabilire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per Antalya: questa volta per la Coppa del Mondo

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