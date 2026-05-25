Tiro con l’arco i convocati dell’Italia per Antalya | questa volta per la Coppa del Mondo
Sono stati annunciati i convocati italiani per la tappa di Antalya della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. La selezione arriva pochi giorni dopo la fine degli Europei, conclusisi domenica scorsa. La competizione internazionale riprende immediatamente, con la terza tappa di un calendario che prosegue senza pause nel 2026.
Dopo gli Europei, conclusisi domenica scorsa, il tiro con l’arco internazionale non conosce pausa. Si torna subito a pensare alla Coppa del Mondo, che è pronta a mandare in scena la terza tappa di un 2026 davvero senza respiro. Da Antalya ad Antalya: si rimane in Turchia, esattamente dove si è battagliato e scoccato frecce per le medaglie continentali, questa volta allargando lo spettro degli arcieri che potranno competere fra arco ricurvo e compound. L’Italia, che dagli Europei 2026 si è portata a casa tre medaglie (2 argenti e 1 bronzo), si presenterà nuovamente agguerrita, potendo schierare una formazione composta da 16 elementi: 8 per il ricurvo e 8 per il compound, con le riserve da stabilire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per AntalyaLa nazionale italiana di tiro con l’arco non parteciperà alla prima tappa di Coppa del Mondo, prevista per questa stagione.
Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco: azzurri in massa in BavieraSono stati annunciati i nomi degli atleti italiani convocati per la Coppa del Mondo di tiro a segno in programma a Monaco.
Temi più discussi: Europei di Tiro con l'Arco 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Antalya 2026; Tiro Con L'Arco 2026 - Coppa del Mondo - 2a prova: Shanghai - Video; Tiro con l’arco: arrivano gli Europei, Italia chiamata a lanciare segnali; L'Europa del Tiro con l'Arco si sfida ad Antalya: al via i Campionati Continentali con dodici azzurri in gara.
GUARDA || La squadra femminile di arco ricurvo dell'India composta da Ankita Bhakat, Kumkum Mohod e Deepika Kumari sconfigge la Cina 5-4 ai rigori, vincendo l'oro alla Coppa del Mondo di Tiro con l'Arco di Shanghai, assicurando così il primo oro femmini reddit
Spada, Coppa del Mondo: l'Italia maschile si piazza seconda nell'ultima gara a squadre di Berna. Leggi qui https://shorturl.at/PRId7 Federazione Italiana Scherma facebook
Tiro con l’arco: Europei 2026, brava Italia! La strada è quella giustaLa fine degli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya sancisce – come sempre in questi casi – il momento delle riflessioni su quello che si è visto e su quanto si è portato a casa da un torneo di ... oasport.it
Tiro con l’arco: arrivano gli Europei, Italia chiamata a lanciare segnaliDopo la chiusura della stagione indoor e i primi due atti della Coppa del Mondo 2026, il calendario internazionale del tiro con l'arco accende nuovamente ... oasport.it