Sono stati annunciati i convocati italiani per gli Europei di tiro con l’arco, in programma ad Antalya dal 18 al 24 maggio. La squadra comprende dodici atleti, tra cui il nome di Nespoli. La competizione si svolge in Turchia e rappresenta anche un’occasione di qualificazione per i European Games del 2027. L’evento si inserisce nel calendario internazionale di disciplina, portando in gara gli atleti provenienti da diversi paesi europei.

Appuntamento fissato da martedì 18 a domenica 24 maggio per gli Europei di tiro con l’arco 2026, in programma ad Antalya (Turchia) e valevole anche come evento qualificante verso gli European Games 2027. L’Italia si presenterà alla rassegna continentale con ambizioni importanti, dopo aver rinunciato alle prime due tappe extra-europee di Coppa del Mondo (in Messico ed in Cina) per prepararsi nel migliore dei modi ai Campionati d’Europa. Saranno 12 gli azzurri impegnati in terra anatolica, distribuiti equamente tra le specialità olimpiche ricurvo e compound (che farà il suo debutto a cinque cerchi tra due anni ai Giochi di Los Angeles 2028). In attesa delle convocazioni ufficiali che verranno annunciate prossimamente dalla Federazione italiana, sono già comparsi nell’entry list dell’evento i nomi degli azzurri iscritti alla manifestazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei. 12 azzurri iscritti, c’è Nespoli

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