Thuram tormentato dal ginocchio | amichevole con il Basilea a rischio Il punto sulle sue condizioni e il piano di recupero della Juventus

Notizia in breve

Thuram potrebbe saltare la partita amichevole contro il Basilea a causa di un fastidio persistente al ginocchio. Le sue condizioni sono ancora sotto valutazione e si teme che il dolore possa impedire la sua presenza in campo. La società sta monitorando attentamente la situazione e ha avviato un piano di recupero per valutare eventuali interventi o terapie. Al momento, non ci sono certezze sulla sua partecipazione alla prossima sfida.