Thuram tormentato dal ginocchio | amichevole con il Basilea a rischio Il punto sulle sue condizioni e il piano di recupero della Juventus

Da juventusnews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Thuram potrebbe saltare la partita amichevole contro il Basilea a causa di un fastidio persistente al ginocchio. Le sue condizioni sono ancora sotto valutazione e si teme che il dolore possa impedire la sua presenza in campo. La società sta monitorando attentamente la situazione e ha avviato un piano di recupero per valutare eventuali interventi o terapie. Al momento, non ci sono certezze sulla sua partecipazione alla prossima sfida.

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di Luca Fiore Thuram continua ad avere fastidio al ginocchio che, quasi certamente, lo costringerà a dare forfait contro il Basilea. Il punto sulle condizioni del francese. La preparazione della Juventus in vista della nuova stagione deve fare i conti con la gestione dei problemi fisici che affliggono diversi elementi della rosa bianconera. Tra i profili che richiedono maggiore attenzione da parte dello staff medico c’è Thuram, che prosegue il suo percorso di recupero differenziato a causa di una sindrome femoro-rotulea che ne sta condizionando l’attività sul campo. Lo riporta Tuttosport. QUI:  ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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