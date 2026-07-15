Thuram non farà parte della spedizione francese ai Mondiali. L’attaccante dell’Inter ha avuto poco spazio durante il torneo e non è stato scelto dall’allenatore. La Francia è uscita dalla competizione dopo la sconfitta contro la Spagna. La sua esperienza nel Mondiale si conclude così, senza ulteriori apparizioni in campo.

di Stefano Cori Thuram finisce la sua esperienza Mondiale, la Francia esce con la Spagna. L’attaccante dell’Inter spesso fuori dai radar. Nella serata di ieri è ufficialmente terminato il percorso Mondiale della Francia. La Nazionale di Didier Deschamps è stata sconfitta in semifinale dalla Spagna. Decisive le reti di Oyarzabal su rigore nel primo tempo e di Pedro Porro ad inizio ripresa. Termina dunque anche il cammino di Marcus Thuram. Che dopo due finali consecutive (vinta nel 2018 contro la Croazia, persa nel 2022 con l’Argentina) devono arrendersi ad uno step precedente. L’attaccante dell’Inter è stato tutt’altro che protagonista in questo torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram fuori dal Mondiale, poco spazio nella Francia: Deschamps non si è fidato di lui

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