Mondiale 2026 Deschamps scarta la Juve | fuori Kalulu e Thuram

A poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali 2026, le squadre si stanno preparando per l'evento che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Sono stati annunciati i nomi dei giocatori esclusi dalla lista finale, tra cui alcuni atleti provenienti da club italiani. La selezione nazionale ha deciso di non includere alcuni calciatori che avevano dato garanzie in precedenza, lasciando fuori anche alcuni talenti considerati potenzialmente utili. La lista definitiva dei convocati ha così preso forma, svelando alcune sorprese.

Poco più di un mese e poi prenderanno il via i Mondiali 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. In questi giorni le varie nazionali stanno comunicando le liste dei preconvocati o, come nel caso della Francia, dei convocati definitivi. La nazionale transalpina, guidata dal CT Didier Deschamps, è considerata una delle principali candidate ad alzare la Coppa del Mondo, dopo aver mancato l’appuntamento nel 2022, perdendo in finale contro l’Argentina. Nella lista figurano diversi calciatori “italiani”, tra cui Maignan e Rabiot del Milan, Manu Kone della Roma e l’interista Marcus Thuram. Tra le esclusioni che fanno più rumore ci sono quelle di Pierre Kalulu e Khephren Thuram, entrambi rimasti fuori nonostante una stagione nel complesso positiva con la Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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