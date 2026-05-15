A meno di un mese dall'inizio dei Mondiali 2026, in programma tra il 11 giugno e il 19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada, sono stati annunciati i convocati delle diverse nazionali. Tra le esclusioni, due calciatori di origini francesi, entrambi militanti in club italiani, non sono stati chiamati dal commissario tecnico della Francia. Le selezioni si stanno preparando per le ultime fasi prima dell’inizio della competizione, con le squadre che definiscono le rose ufficiali e le strategie per le partite.

2026-05-14 22:49:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Manca ormai meno di un mese ai Mondiali 2026 in programma dall’ 11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, tra le principali candidate per il successo finale, ha ufficializzato i nomi dei 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione. Nella lista dei convocati presenti gli “italiani” Maignan e Rabiot del Milan, Manu Koné della Roma e l’interista Marcus Thuram. Escluso invece, il fratello, Khephren, centrocampista della Juve, così come il compagno e connazionale Pierre Kalulu. Esclusi di lusso anche Kolo Muani, Griezmann, Camavinga e Tolisso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Kalulu e Thuram non convocati con la Francia: Deschamps lascia fuori dal Mondiale due pezzi di Juve

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