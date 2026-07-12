Dopo la vittoria dell'Inghilterra che ha qualificato la squadra alle semifinali mondiali, si è verificato un acceso confronto tra l'allenatore e il giocatore Jude Bellingham. Le parole tra i due sono state particolarmente dure, scaturite subito dopo la partita contro la Norvegia. Le tensioni sono state visibili e hanno attirato l’attenzione dei presenti. Nessun dettaglio sulle dichiarazioni è stato reso pubblico.

L'accesso dell'Inghilterra alle semifinali mondiali è stato accompagnato da un duro scontro dialettico tra il commissario tecnico Thomas Tuchel e il protagonista del match, Jude Bellingham., Il tecnico ha pubblicamente criticato la prestazione della squadra, definendola "sciatta" e figlia di troppi errori tecnici nonostante il risultato positivo, scatenando la reazione piccata del centrocampista che ha replicato: "Forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland e compagni; a volte devi vincere sporco e stasera l'abbiamo fatto"., Mentre le parole di Tuchel hanno fatto discutere, Bellingham ha mostrato un volto... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, clamoroso scontro verbale Tuchel-Bellingham dopo la Norvegia

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