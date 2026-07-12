Ehi Jude! Bellingham affonda la Norvegia e porta l’Inghilterra in semifinale

Nella partita di Miami del 12 luglio 2026, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari, conquistando così l’accesso alla semifinale dei Mondiali. La squadra britannica, sotto la guida di un allenatore tedesco, ha sofferto durante il match, ma è riuscita a rimontare e vincere in modo combattuto e ricco di episodi. La partita è durata oltre i novanta minuti, con i gol decisivi arrivati nel prolungamento.

Miami, 12 luglio 2026 – L’Inghilterra soffre, rimonta e conquista la semifinale dei Mondiali 2026. A Miami, la nazionale guidata da Thomas Tuchel ha battuto la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari, al termine di una partita lunga, combattuta e piena di episodi. La squadra di Stale Solbakken era passata in vantaggio nel primo tempo con Schjelderup, ma l’Inghilterra ha trovato il pareggio allo scadere della prima frazione grazie a Jude Bellingham. Ancora il centrocampista inglese ha poi segnato il gol decisivo al 94’, completando la rimonta e regalando ai Tre Leoni un posto tra le migliori quattro del torneo. Norvegia avanti con Schjelderup. La partita si è sbloccata al 37’. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Inghilterra – Norvegia 2-1: resoconto, risultato e gol della Coppa del Mondo 2026 mentre il gol di Jude Bellingham manda i Tre Leoni alle semifinaliL'Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026.

Jude Bellingham ha portato l'Inghilterra ai quarti di finale con i suoi nuovi scarpini adidasJude Bellingham ha segnato un gol decisivo portando l’Inghilterra ai quarti di finale del torneo.