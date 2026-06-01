Le unghie di Taylor Swift sono dipinte di un colore azzurro chiaro, con una finitura lucida e glitterata, visibili nelle sue ultime apparizioni pubbliche di giugno. La cantante ha scelto questa tonalità per la sua manicure, combinandola con dettagli brillanti che catturano la luce. La scelta si inserisce in una tendenza di look ispirati alle star, caratterizzati da effetti scintillanti e colori delicati.

Una proposta giocosa, brillante, che unisce uno dei colori più tenui e delicati, l'azzurro baby, con il potere ultra luminoso dei glitter. Insomma, una valida idea per l'estate ormai alle porte, così come a fungere da ispirazione sono le tante e diverse idee sfoderate da molte celeb nelle ultime settimane. Sebbene non si siano lasciate ancora contagiare dall'esplosione cromatica tipica dell'estate, fatta di toni vibranti, accesi, vividi, quel che è certo è che, come sempre, le più famose non rinunciano a una buona passata di smalto, regalando idee e confermando anche come i grandi classici - vedi il rosso o il total white - rimangano a tutti gli effetti i prediletti in assoluto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La manicure del mese di giugno: le unghie baby blue scintillanti di Taylor Swift e le altre ispirazioni da star

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