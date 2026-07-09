L'attrice, alla prima parigina di The Odyssey, ha letteralmente catalizzato l'attenzione col suo grintosissimo caschetto appena movimentato che fa subito estate. Ma non è certo l'unica ispirazione. Ecco le versioni da star più belle, grintose e sbarazzine del taglio più amato di sempre +++dropcap Che sia il classico bob o la sua declinazione più lunga, e quindi il lob, il caschetto, taglio medio per eccellenza, non sembra intenzionato a cedere lo scettro dell'haircut più amato di sempre. Lo dimostrano le tante star che, nei loro repentini cambi look, difficilmente rinunciano all'ebbrezza di provare sulla propria la testa l'adorato bob. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il bob perfetto per l'estate di Charlize Theron e le altre ispirazioni da star del taglio più amato di sempre

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Si parla di: Jessica Chastain e il caschetto rétro che conquista l'estate.

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