Nuove foto dal set di The Batman Part II mostrano Sebastian Stan con un aspetto completamente diverso rispetto alle precedenti apparizioni. Il cambio di look ha alimentato le speculazioni sui personaggi del sequel, senza conferme ufficiali. La trasformazione ha generato entusiasmo tra i fan della DC, che attendono dettagli sui villain. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti ufficiali sui ruoli interpretati dagli attori.

Il mistero attorno ai villain di The Batman Part II si infittisce. Nuove foto dal set hanno mostrato un drastico cambio di look per Sebastian Stan, mandando in tilt la community dei fan della DC. L’attore, inizialmente associato al ruolo del carismatico procuratore distrettuale Harvey Dent, è apparso completamente rasato e senza barba, un dettaglio che ha immediatamente ribaltato le teorie sul suo possibile personaggio nel sequel diretto da Matt Reeves. Sebastian Stan sarà Harvey Dent o Victor Zsasz?. Per mesi le voci di corridoio hanno suggerito che Sebastian Stan e Scarlett Johansson fossero in lizza per interpretare rispettivamente Harvey e Gilda Dent. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Batman Part II: Il nuovo look di Sebastian Stan svela il villain del sequel?

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