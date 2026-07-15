A Bangkok, un incendio in un pub ha causato 32 morti e oltre 70 feriti. Due delle persone ferite sono decedute in ospedale, portando il totale delle vittime. Attualmente, circa 30 dei feriti sono ricoverati, 15 in terapia intensiva. I parenti delle vittime stanno recuperando le salme dai locali. La causa dell'incendio non è ancora nota.

Due persone rimaste ferite nell’ incendio divampato in un pub di Bangkok sono decedute in ospedale, portando il bilancio dei morti a 32. Il centro di emergenza Erawan della capitale thailandese riferisce che i feriti sono oltre 70, di cui 30 ancora ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva. L’incendio al bar Rong Beer Na Ladprao è stato quello con più vittime registrato in città negli ultimi 17 anni. È divampato domenica sera nella zona nord della città e i vigili del fuoco hanno impiegato mezz’ora per domarlo. È in corso un’indagine sulle cause dell’incendio e per verificare se il locale rispettasse le norme di sicurezza.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Thailandia, incendio in pub Bangkok: parenti delle vittime recuperano le salme dei propri cari

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Grief, anger as friends, families mourn Bangkok pub fire victims

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