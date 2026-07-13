Un incendio ha provocato almeno 27 morti e numerosi feriti in un pub nella zona nord di Bangkok. Le fiamme hanno distrutto il locale, noto come Na Ladprao, causando gravi danni. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e stanno intervenendo sul posto. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato al rogo. La situazione è sotto controllo, ma il bilancio rimane tragico.

(LaPresse) Sono almeno 27 le persone morte e decine quelle rimaste ferite nel violento incendio che ha devastato la birreria Na Ladprao, nella zona nord di Bangkok, in Thailandia. Le immagini diffuse dai primi soccorritori mostrano la violenza delle fiamme, con un vasto incendio all’ingresso del locale e dense colonne di fumo nero che si sono levate verso il cielo. Secondo l’amministrazione comunale, il rogo è divampato poco prima della mezzanotte di domenica. L’area è stata isolata, mentre gli agenti della polizia scientifica thailandese hanno esaminato i resti carbonizzati della struttura per raccogliere elementi utili a chiarire le cause dell’incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Thailandia, le immagini dell'incendio nel pub a Bangkok: fiamme devastano il locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Video muestra un incendio en un pub en Bangkok que deja decenas de muertos

Notizie e thread social correlati

Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiammeUn incendio in un pub di Bangkok ha provocato almeno 27 morti nelle prime ore di lunedì mattina.

Devastante incendio in un pub di Bangkok: almeno 27 morti. Il locale avvolto dalle fiamme – VideoUn incendio ha avvolto un pub con birreria e musica dal vivo a Bangkok nella notte.

Temi più discussi: Bangkok, incendio in un pub: almeno 27 morti; Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiamme; Thailandia, vasto incendio in un pub a Bangkok: 27 morti; Moo Deng compie due anni: festa in Thailandia per l'ippopotamo pigmeo dei record social.

Un vasto incendio è divampato un pub a Bangkok, provocando la morte di almeno 27 persone e ferendone 63. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Associated Press, il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso del locale, situato nella zo x.com

Thailandia, le immagini dell'incendio nel pub a Bangkok: fiamme devastano il locale(LaPresse) Sono almeno 27 le persone morte e decine quelle rimaste ferite nel violento incendio che ha devastato la birreria Na Ladprao, nella zona nord di ... lapresse.it

Thailandia, incendio devastante in una birreria a Bangkok: almeno 27 morti e decine di feritiThailandia, incendio devastante in una birreria a Bangkok: almeno 27 morti e decine di feriti ... msn.com