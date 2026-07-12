Un incendio in un pub di Bangkok ha provocato almeno 27 morti nelle prime ore di lunedì mattina. L’incendio si è sviluppato dopo un’esplosione, seguita dalle fiamme che hanno coinvolto il locale. I soccorritori hanno recuperato i corpi delle vittime e stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e verificare eventuali persone ancora intrappolate. Nessun dettaglio è stato comunicato sulla causa dell’incendio o sulle circostanze che lo hanno preceduto.

Un incendio ha distrutto un pub a Bangkok, in Thailandia, nelle prime ore di lunedì mattina (ora locale), causando la morte di almeno 27 persone. I video diffusi online dai soccorritori mostrano le fiamme avvolgere l’ingresso del locale, nella zona nord della capitale, mentre decine di persone tentano di mettersi in salvo tra una densa colonna di fumo nero. Il rogo è divampato nella zona di Chatuchak. Incendio in un pub, almeno 27 morti Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, intervenuto sul posto, ha confermato il bilancio delle vittime e riferito che diversi feriti sono stati trasportati in ospedale. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiamme

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