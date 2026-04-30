Protesta alla Mapro lavoratori in presidio davanti ai cancelli dell' azienda

I dipendenti della Mapro di Nova Milanese hanno deciso di fermarsi ieri, 29 aprile, portando avanti un presidio davanti ai cancelli dell’azienda. La protesta si è svolta durante una giornata di sciopero, con i lavoratori che hanno incrociato le braccia per esprimere il loro dissenso. Nessuna altra azione si è verificata oltre al presidio, e i partecipanti hanno manifestato senza intralciare le attività aziendali.

Giornata di sciopero quella di ieri, 29 aprile, per lavoratrice e lavoratori della Mapro di Nova Milanese che hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli dell'azienda. Il presidio sarebbe stato fatto a seguito “della decisione aziendale di interrompere la trattativa sul premio di risultato”.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Protesta alla Sangalli: presidio davanti ai cancelli e poi lo sciopero Leggi anche: Protesta contro FedEx a Bologna, lavoratori davanti ai cancelli. Preoccupazione per 280 addetti: “Silenzio sconsiderato” Contenuti utili per approfondire Firenze, protesta davanti alla Regione degli addetti ai musei: «Domenica saremo agli Uffizi con i lavoratori precari e in appalto con CoopCulture»Le storie che arrivano dal presidio davanti alla Regione Toscana parlano di giornate che si allungano, turni che cambiano all’ultimo, pause che spesso non si riescono a fare. Accanto agli ex ... corrierefiorentino.corriere.it Firenze, la protesta dei lavoratori precari dei musei davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi«Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli» dentro agli Uffizi, «per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. C'è ... corrierefiorentino.corriere.it