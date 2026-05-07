Piano Casa in Gazzetta Ufficiale | alloggi accessibili per studenti e lavoratori fuori sede interessato anche il personale scolastico

Da orizzontescuola.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto-legge n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2026, introduce nuove disposizioni relative al Piano Casa. La normativa prevede l’accesso agevolato ad alloggi per studenti e lavoratori fuori sede, con un'attenzione particolare anche al personale scolastico. Le misure si applicano a specifici interventi di ristrutturazione e ampliamento degli immobili, con l’obiettivo di favorire la disponibilità di abitazioni in determinate zone.

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2026 il decreto-legge n. 66 contenente le “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”. Il provvedimento entrerà in vigore l’8 maggio e introduce misure straordinarie per aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili attraverso interventi di edilizia pubblica, sociale e integrata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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