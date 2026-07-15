Tevere balneabile | il centrodestra rievoca l’ultima promessa fallita del sindaco Gualtieri

Da secoloditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Il Tevere diventerà balneabile”, aveva promesso Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Ma anche questa promessa si è rivelata una boutade. Nonostante le perplessità dei tecnici e degli esperti, il primo cittadino, lo stesso che un giorno si e l’altro pure promette le Olimpiadi in città, è andato avanti. E oggi è smentito dai fatti. Con l’opposizione di centrodestra che lo mette alle strette e gli ricorda l’ennesima, pessima figura. L’opposizione: “Parole vuote”. “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il fiume. L’affascinante sogno di portare i romani a bagnarsi nel Tevere, come avveniva negli anni ’50, si infrange brutalmente contro un ostacolo insormontabile: il sistema fognario della Capitale Un altro duro colpo per i faraonici progetti di Gualtieri, annunciati e poi ritirati per impossibilità oggettiva a realizzarli”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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