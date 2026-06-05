Il 3 giugno, un tornado ha attraversato il quartiere di Prati Fiscali, causando danni stimati in circa mezzo milione di euro. Questa mattina, il sindaco ha camminato tra le strade colpite, ascoltando le testimonianze dei residenti e valutando di persona le conseguenze dell’evento. Sul campo, sono stati evidenziati alberi abbattuti, danni alle coperture e alcune strutture lesionate.

Dopo il tornado che ha colpito il quadrante nord-est della Capitale lo scorso 3 giugno, questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo a piedi fra ringraziamenti dei cittadini e la conta dei danni che, per Roma Capitale, ammonta a circa mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali

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