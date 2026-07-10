Un tecnico ha bocciato l'idea di rendere il Tevere balneabile entro il 2030, definendola “impossibile”. La proposta, avanzata dal sindaco, prevedeva di permettere il bagno nel fiume cittadino in meno di dieci anni. La valutazione negativa del piano arriva da un esperto del settore, evidenziando le difficoltà tecniche e logistiche legate all’obiettivo. La proposta di Gualtieri aveva suscitato discussioni tra cittadini e amministratori, ma ora si scontra con un giudizio negativo di un professionista.

«Tevere balneabile? Impossibile». Se poi la bocciatura del piano per fare il bagno nel fiume della città «entro il 2030», idea lanciata dal sindaco Roberto Gualtieri, arriva da un tecnico, ecco che fa ancora più male. Il parere è quello di Paolo Baldoni, ad della Garbage che è protagonista del «Pelikan System» con cui la Regione Lazio sta conducendo la campagna di pulizia e monitoraggio del Tevere (dal 14 aprile 2025 al 30 giugno scorso il sistema ha intercettato oltre 139.000 kg di rifiuti), catturato dalla Dire con domanda diretta sull’eventuale balneabilità del fiume cittadino: «Faccio gli auguri al sindaco perché sulla base della mia esperienza è qualcosa di difficilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tevere balneabile, il no «tecnico» all'idea di Gualtieri di Paolo Baldoni (ad Garbage): «Impossibile»

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