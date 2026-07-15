Terza ondata di calore venerdì bollino rosso in 16 città | Allerta temporali estremi in Lombardia

Venerdì 17 luglio si prevede il massimo della terza ondata di calore in Italia, con 16 città classificate a bollino rosso, rispetto alle 15 del giorno precedente e alle sette di mercoledì. Sono attese anche allerte per temporali estremi in Lombardia.

Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Aumentano le città da bollino rosso: venerdì 17 luglio saranno ben 16, contro le 15 di giovedì 16 luglio e le sette di mercoledì 15 luglio. I centri interessati sono: Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli. Attesa una tregua al Nord, dove c'è allerta per temporali estremi in Lombardia, con rischio nubifragi e grandinate nell'intera Val Padana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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