Nelle prossime ore si prevede il picco della terza ondata di calore in Italia. Venerdì 17 luglio sono state segnalate 16 città con bollino rosso, rispetto alle 15 di giovedì 16 e alle sette di mercoledì 15 luglio. Contestualmente, in Lombardia sono previste allerte per temporali estremi.

Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Aumentano le città da bollino rosso: venerdì 17 luglio saranno ben 16, contro le 15 di giovedì 16 luglio e le sette di mercoledì 15 luglio. I centri interessati sono: Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli. Tregua al Nord, dove c'è allerta per temporali estremi in Lombardia, con rischio nubifragi e grandinate nell'intera Val Padana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terza ondata di calore, salgono a 16 le città da bollino rosso | Allerta temporale estremi in Lombardia

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