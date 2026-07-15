Terza ondata di calore oggi sette città da bollino rosso | Allerta temporale estremo in Lombardia

Da tgcom24.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sette città sono state classificate con il bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. L'anticiclone africano ha portato temperature molto elevate, con alcune città che hanno raggiunto i 15 gradi di indice di calore. È prevista la massima intensità dell’afa tra il 16 e il 17 luglio. Inoltre, in Lombardia è stata diramata un’allerta temporale estremo, con possibili temporali intensi e improvvisi.

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Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra il 16 e il 17 luglio, con le città bollino rosso che giovedì schizzeranno a 15. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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