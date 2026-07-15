Terza ondata di calore oggi sette città da bollino rosso | Allerta temporale estremo in Lombardia

Notizia in breve

Oggi sette città sono state classificate con il bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. L'anticiclone africano ha portato temperature molto elevate, con alcune città che hanno raggiunto i 15 gradi di indice di calore. È prevista la massima intensità dell’afa tra il 16 e il 17 luglio. Inoltre, in Lombardia è stata diramata un’allerta temporale estremo, con possibili temporali intensi e improvvisi.