Terza ondata di calore oggi sette città da bollino rosso | Allerta temporale estremo in Lombardia
Oggi sette città sono state classificate con il bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. L'anticiclone africano ha portato temperature molto elevate, con alcune città che hanno raggiunto i 15 gradi di indice di calore. È prevista la massima intensità dell’afa tra il 16 e il 17 luglio. Inoltre, in Lombardia è stata diramata un’allerta temporale estremo, con possibili temporali intensi e improvvisi.
Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra il 16 e il 17 luglio, con le città bollino rosso che giovedì schizzeranno a 15. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Terza ondata di calore: le 7 città col bollino rosso, è allarme incendi - 1Mattina News 14/07/2026
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