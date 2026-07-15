Terza ondata di calore mercoledì sette città da bollino rosso | Temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto

Notizia in breve

Mercoledì sette città saranno sotto bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. Tra il 16 e il 17 luglio si prevede il picco dell’afa, con le temperature che raggiungeranno livelli elevati. Sono previsti temporali in Emilia Romagna e Veneto, mentre giovedì le città più colpite dal caldo raggiungeranno i 15 gradi di bollino rosso. La situazione riguarda diverse aree del Paese, con un aumento delle ondate di calore e di fenomeni temporaleschi.