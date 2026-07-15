Terza ondata di calore mercoledì sette città da bollino rosso | Temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto
Mercoledì sette città saranno sotto bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. Tra il 16 e il 17 luglio si prevede il picco dell’afa, con le temperature che raggiungeranno livelli elevati. Sono previsti temporali in Emilia Romagna e Veneto, mentre giovedì le città più colpite dal caldo raggiungeranno i 15 gradi di bollino rosso. La situazione riguarda diverse aree del Paese, con un aumento delle ondate di calore e di fenomeni temporaleschi.
Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra il 16 e il 17 luglio, con le città bollino rosso che giovedì schizzeranno a 15. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Caldo, la terza ondata. Mercoledì previsti 7 bollini rossi
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