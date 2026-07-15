Terza ondata di calore oggi sette città da bollino rosso | Temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto

Notizia in breve

Oggi sette città sono classificate con bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. Sono previsti temporali in Emilia Romagna e Veneto. L'apice dell’afa è atteso tra il 16 e il 17 luglio, con le temperature che raggiungeranno i 15 gradi sopra la soglia di attenzione in alcune località. Le allerte di calore persistono in diverse aree del paese, mentre le condizioni meteorologiche indicano possibili temporali nelle zone settentrionali.