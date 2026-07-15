Terza ondata di calore oggi sette città da bollino rosso | Temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto
Oggi sette città sono classificate con bollino rosso a causa di una terza ondata di calore. Sono previsti temporali in Emilia Romagna e Veneto. L'apice dell’afa è atteso tra il 16 e il 17 luglio, con le temperature che raggiungeranno i 15 gradi sopra la soglia di attenzione in alcune località. Le allerte di calore persistono in diverse aree del paese, mentre le condizioni meteorologiche indicano possibili temporali nelle zone settentrionali.
Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra il 16 e il 17 luglio, con le città bollino rosso che giovedì schizzeranno a 15. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Terza ondata di calore: le 7 città col bollino rosso, è allarme incendi - 1Mattina News 14/07/2026
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