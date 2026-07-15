Terremoto arbitri in Serie A svolta su Gianluca Rocchi | ecco le ultime novità

Un nuovo capitolo si apre nella vicenda degli arbitri in Serie A, con un aggiornamento su Gianluca Rocchi. La gestione delle partite da parte dell’arbitro è al centro di un procedimento legale in corso. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle decisioni prese durante la scorsa stagione. Le indagini sono in fase avanzata, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata comunicata. La situazione coinvolge direttamente le autorità sportive e legali competenti.

La scorsa Serie A 2025-26 è stata dominata di fatto dall'Inter che ha vinto senza particolari problemi. Il Milan è stato in corsa fino ai primi mesi invernali, ma dopo la sconfitta contro la Lazio è completamente crollato perdendo addirittura l'accesso in Champions League e chiudendo al quinto posto, distante la bellezza di 17 punti dai cugini nerazzurri. Poco dopo la fine della stagione si è aperto il caso arbitri in Serie A, che vede coinvolto in prima persona Gianluca Rocchi. Ecco un aggiornamento molto importante della vicenda. promowebapp La richiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi. La Procura di Milano, a seguito di due anni di indagini, ha richiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi come riporta il sito di FanPage. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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BOMBA in Serie A: Inter aiuta Rocchi In cambio FAVORI ARBITRALI

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