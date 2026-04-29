Caso Rocchi l’ipotesi dei pm | ecco con chi parlava a San Siro l’ex designatore Le ultime novità sull’inchiesta

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i pubblici ministeri hanno avanzato un’ipotesi riguardo ai contatti dell’ex designatore degli arbitri durante una partita disputata allo stadio di San Siro. Le indagini si concentrano sui dialoghi intercettati e sui numeri di telefono coinvolti nelle conversazioni. L’inchiesta, ancora in corso, mira a chiarire eventuali irregolarità legate alle comunicazioni avvenute durante l’evento sportivo.

di Angelo Ciarletta Caso Rocchi, l’ipotesi dei pm: ecco con chi parlava a San Siro l’ex designatore degli arbitri. Vediamo insieme le ultime novità sull’inchiesta. Il mondo del calcio italiano si trova a fare i conti con un nuovo, pesantissimo terremoto giudiziario. La Procura di Milano, sotto la direzione del pubblico ministero Maurizio Ascione, sta portando avanti un’indagine che minaccia di riscrivere la storia recente delle competizioni nazionali. Al centro di quello che è già stato ribattezzato “caso Rocchi”, vi è l’ipotesi di frode sportiva, legata a presunte designazioni arbitrali che sarebbero state concordate a tavolino per favorire specifici interessi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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