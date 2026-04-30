Caso Rocchi inchiesta arbitri LIVE | oggi Gervasoni sentito dai PM le ultime news

Oggi un ex arbitro è stato ascoltato dai pubblici ministeri nell'ambito di un'inchiesta che riguarda il sistema di designazioni arbitrali. Le indagini si concentrano sulle intercettazioni e sugli interrogatori relativi a alcune designazioni di arbitri, con riferimenti a direttori di gara considerati favoriti o meno dall'Inter. Tra gli aspetti sotto esame ci sono anche le eventuali influenze sul processo di assegnazione delle partite e sui nomi coinvolti.

Le ultime notizie sull'inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai direttori di gara "graditi" e "sgraditi" all'Inter. Oggi l'ex supervisore al VAR, Andrea Gervasoni, sarà ascoltato dai magistrati. L'ex designatore, invece, non si sottoporrà alle domande degli inquirenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Rocchi LIVE, inchiesta arbitri si allarga: Gervasoni pronto a rispondere al pm, le ultime newsCaso Rocchi e inchiesta sugli arbitri italiani, le ultime news in diretta: Gervasoni pronto a rispondere al pm di Milano mentre Rocchi potrebbe... Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Inter estranea, l’ex designatore non si presenterà dai Pm, ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; Inchiesta arbitri, Rocchi e nuovi nomi: indagine si allarga? Le news sull'Inter; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni. Le news del 29 aprile sul Caso Rocchi, l’ex designatore non parlerà con i PMLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it Caso Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagineE stata la stessa Procura a precisare che fra gli indagati non ci sono tesserati delle società. Rocchi sembra intenzionato a non rispondere, Gervasoni valuta ... corrieredellosport.it Calciopoli Arbitropoli caso #Rocchi, e poi scopri finalmente #Inter-Roma, punti scudetto, e "fatti i fatti tuoi". Ho suggerito all'amico Beppe di dare mandato all'avvocato Cappellini @Inter . Querele non libri! x.com L'indagine sportiva sin potrebbe riaprire sul caso Rocchi ma la riaprirà Chinè che in passato già ha archiviato Della serie le domande epocali: si può riaprire solo se si parla di Juventus #Juventus #chine #procura - facebook.com facebook