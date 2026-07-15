Terre d’Arezzo Music Festival ecco tutti gli appuntamenti di luglio 2026
Il Terre d’Arezzo Music Festival si svolge in diversi luoghi d’arte di Arezzo e della provincia, con una serie di eventi musicali e culturali programmati per tutto il mese di luglio 2026. La manifestazione coinvolge spazi storici e artistici della zona, che ospitano concerti e iniziative di vario genere, attirando pubblico e appassionati da diverse regioni. La programmazione include diverse date e artisti, con un calendario ricco di appuntamenti.
Arezzo, 15 luglio 2026 – Il Festival Terre d’Arezzo attraversa i luoghi d’arte di Arezzo e Provincia, riempiendoli di musica ed eventi culturali di altissimo profilo. Giovedì 16 luglio 2026, ore 21.15 Capolona. Sagrato Chiesa S. Michele Arcangelo (loc. Castelluccio) MOSAICI. DIALOGO TRA RADICI E MODERNITA’ Custom Sax Quartet Fabio di Bartolomeo, sax alto - Carlo Romano, sax contralto Luigi Giuseppe Pio di Lisa, sax tenore - Jacopo Prospero, sax baritono Venerdì 17 luglio 2026, ore 21.15 San Giovanni Valdarno. Piazza Masaccio LIVIN’ TANGO Ensemble Hyperion Gino Zambelli, bandoneon – Roberto Piga, violino Davide D’Ambrosio, chitarra – Bruno Fiorentini, flauto Guido Bottaro, pianoforte – Danilo Grandi, contrabbasso Melina Mourinho e Luis Cappelletti, ballerini Lo spettacolo Livin’ Tango con l’Ensemble Hyperio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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