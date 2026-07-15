Terre d’Arezzo Music Festival ecco tutti gli appuntamenti di luglio 2026

Notizia in breve

Il Terre d’Arezzo Music Festival si svolge in diversi luoghi d’arte di Arezzo e della provincia, con una serie di eventi musicali e culturali programmati per tutto il mese di luglio 2026. La manifestazione coinvolge spazi storici e artistici della zona, che ospitano concerti e iniziative di vario genere, attirando pubblico e appassionati da diverse regioni. La programmazione include diverse date e artisti, con un calendario ricco di appuntamenti.