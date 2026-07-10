Terre d' Arezzo Music Festival tre appuntamenti a San Giovanni Valdarno

Notizia in breve

La XXII edizione del Terre d'Arezzo Music Festival è iniziata ieri sera a San Giovanni Valdarno con tre eventi, dedicati a musica, cinema e cultura locale. La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti nella stessa località. La manifestazione si svolge nel territorio e coinvolge artisti e spettatori in attività legate alla musica, al cinema e alla promozione culturale. La prima serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti locali.