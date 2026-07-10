Terre d' Arezzo Music Festival tre appuntamenti a San Giovanni Valdarno
La XXII edizione del Terre d'Arezzo Music Festival è iniziata ieri sera a San Giovanni Valdarno con tre eventi, dedicati a musica, cinema e cultura locale. La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti nella stessa località. La manifestazione si svolge nel territorio e coinvolge artisti e spettatori in attività legate alla musica, al cinema e alla promozione culturale. La prima serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti locali.
Arezzo, 10 luglio 2026 – E’ iniziata ieri sera la XXI edizione del Terre d'Arezzo Music Festival, rassegna che anche quest'anno farà tappa a San Giovanni Valdarno con tre appuntamenti dedicati alla musica, al cinema e alla promozione del patrimonio culturale del territorio. Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio, alle ore 21.15, in Piazza Masaccio, con "Livin' Tango - Spettacolo di musica e danza". Protagonista sarà l'Ensemble Hyperion, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le atmosfere del tango argentino, con un repertorio che spazia dai brani di Carlos Gardel fino alle composizioni di Astor Piazzolla, unendo musica e danza in un'unica performance. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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